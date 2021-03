MM-i pettumusega lõpetanud rootslannast olümpiavõitja selgitas raske otsuse tagamaid: minu karjääris pole seda varem juhtunud

"Pärast neljapäevast teatesõitu hakkas mu kõht stressist valutama," sõnas Kalla, lisades, et oli suurtes valudes. "Ma ei ole varem sellist asja kogenud. Olin väga üllatunud, et minu keha niimoodi reageeris, kuid tahtsin väga endale veel üht võimalust anda."

33-aastane Kalla lisas, et polnud kindel, kas täna üldse starti tulla. "Ma pole kunagi varem olnud nii kõhklev selles, kas startida või mitte. Püüdsin end veenda, et kõik on võimalik," sõnas ta. Kas tegu võis olla viimase MM-iga Kalla jaoks? "Ei ole aimugi. Ma pole sellele mõelnud."

Rootsi suusakoondise mänedžer Anders Byström lisas, et nemad soovitasidki sportlasel sõidu pooleli jätta. "Ütlesime treeneritele raadio vahendusel, et ta peaks rajalt ära tulema. Kaaslased küsisid Kallalt tõusul, kas see kõik on ikka väärt seda. Nad ütlesid talle, et ta peab mõtlema oma tervise peale ning mitte asjaolule, et ta pole kunagi varem sõitu katkestanud."