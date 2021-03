Valu trotsides pronksi võitnud ja finiši järel haiglasse viidud rootslanna: ma mõtlesin ainult medalist

"Ma ei tema seisust midagi. Tean ainult, et auhinnatseremoonial teda pole," lisas Karlssoni ema Mia.

"Neljandal ringil Frida kukkus laskumisel. Ta jõudis vaatamata tõsisele valule finišisse. Finišis oli tema käsi paistes ning käe liikumine häiritud," selgitas olukorda Rootsi koondise arst Anders Englund. "Ta on praegu haiglas, kus tema käest tehakse röntgenpilt. Oleme targemad siis, kui ta tagasi jõuab."

Loetud tunnid hiljem jagas ka Karlsson ise kommentaare. "Mul oli valus, aga jätkasin suusatamist ja mõtlesin ainult medali peale. Mul oli terve aeg valus, aga alles finišis märkasin, kui tõsine see oli," sõnas Karlsson Rootsi suusaliidu pressiteate vahendusel.

Röntgen rootslannal luumurdu ei tuvastanud. "Frida on tagasi ning tema tuju on üsna hea. Röntgen luumurdu ei tuvastanud. Käsi on siiski korralikult turses ning peame lähipäevadel tema suusatamist piirama," sõnas koondise arst Anders Englund.