EMOTSIONAALSED FOTOD | EM-il kuninglikul ala ajalugu teinud Nazarov: tõestasin kahtlejatele, et valik oli õige!

Eeljooksu võitis ta ajaga 6,67, poolfinaalis sai parema stardi ja viis Eesti rekordi 6,62-ni. See andis itaallase Lamont Marcell Jacobsi järel teises poolfinaalis teise koha ja viis finaali.

„Stardi tegin parema ja selle pealt ka tuli,” rääkis Nazarov, kes tõusis teiseks hea lõpuga. „Mind ei huvita, kui keegi ees on. Minu mentaliteet on, et ma püüan kõik kinni, kes mu ees on. Üks mees jäi ette, aga ütleme, et tema peabki ette jääma, nii suurt ampsu ma ei võta, ei ole võimalik.”