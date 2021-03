EM-il raskest seisust väljatulek võttis Nazarovi juubeldama ja laulma: poolfinaaliks on vaja start paika saada

„No tervist! Oi, see start...” raputas Nazarov pead. „Soojendusel oli suhteliselt hea tunne pakkudel, aga võib-olla tundsin end liigagi hästi ja praegu vaadates seda kordust (intervjuu ajal näitab teleekraanil just Nazarovi eeljooksu – M. R.), siis olin alguses kohe teistest pool meetrit taga. Kui püsti sain, siis see hoog... siit on näha, et ma ikkagi olen heas vormis ja poolfinaaliks on vaja lihtsalt see start paika saada ja teha samasugune või isegi parem lõpp.”