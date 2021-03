Maailmas esimese mehena uue ralliautoga sõitev Torn jätkab Soomes 12. kohal

Kahe katse järel on Torn 12. kohal. Esimesel katsel (29,8 km) näitas Torn 12. aega, teisel katsel oli ta 14.

Liider on kogenud soomlane Juha Salo (Škoda Fabia Rally2), Torn kaotab talle 1.37,9.

Rally3 autod asetuvad rallimaailmas seniste R5- ja R2-klassi sõidukite vahele. Rally3 autodel on neljarattavedu ja enam kui 200 hobujõudu arendav mootor. Võrdluseks, R2-klassi (Rally4) autod on kaherattaveolised, hobujõude on umbes 180.