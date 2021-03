Maailmale uue ralliauto potentsiaali näidanud Ken Torn: mida katse edasi, seda paremaks läks

„Ralli oli äge. Alguses ei saanud küll hästi vedama, aga mida katse edasi, seda paremaks läks," sõnas Torn pressiteate vahendusel. "Viimased katsed olid tihedas lumesajus ja vahepealse ajaga oli maha sadanud vähemalt 5-10 cm lund, mis muutis elu päris keeruliseks. Viiendal kiiruskatsel tegime spinni, kuhu kaotasime natuke aega, kuid lõpuks saime auto ilusti lõpuni toodud ja tundus, et meeskond jäi ka meie esitusega rahule. Saime reaalsetes võistlusoludes ka teada, mida saaks paremaks ja kust saab autot ja aega paremaks.“

Rally3 autod asetuvad rallimaailmas seniste R5- ja R2-klassi sõidukite vahele. Rally3 autodel on neljarattavedu ja enam kui 200 hobujõudu arendav mootor. Võrdluseks, R2-klassi (Rally4) autod on kaherattaveolised, hobujõude on umbes 180.