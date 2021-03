OTSEBLOGI | Kas kõrgushüpe tõstab Lillemetsa EM-il seitsmevõistluses medalimängu? Millega üllatab Nazarov sprindi finaalis?

Risto Lillemets hoiab kolme ala järel 2508 punktiga üheksandat kohta, kaotades oma isikliku rekordi (6089) punkti graafikule vaid kolme silmaga. Ta jooksis 60 m ajaga 7,04, kordas kaugushüppes isiklikku rekordit 7.28 ja tõukas kuuli 14.50. Oma teed tundub minevat hea teise päeva mees Kevin Mayer, hõbedale on peapretendent 21aastane hetke liider šveitslane Simon Ehammer, pronksile on tahtjaid palju. Omad võimalused on ka Lillemetsal.