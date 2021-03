Ikkagi sõbrad? Suusaäss Bolšunov kutsus Kläbo pulma

Bolšunov abiellub suvel Venemaal oma elukaaslase Anna Žerebjatjevaga, kes on samuti elukutselt murdmaasuusataja.

"Jah, Johannes on kutsutute seas," kinnitas Bolšunov uudist Norra rahvusringhäälingule.

Kläbo sõnul on ta kutse üle tänulik, aga ta pole kindel, kas saab suvel Venemaale sõita.

"Sain kutse kätte. Eks näis. Oleks tore minna, aga kahjuks on see koroonaviiruse tõttu keeruline. Kui on võimalik, tahaksin minna," rääkis Kläbo.