Kanepi võib Dubai kvalifikatsiooni otsustavas mängus kohtuda "vana tuttavaga"

Eduka Austraalia turnee järel maailma edetabelis 62. kohale kerkinud Kanepi avaringi vastaseks on maailma 15. paarismängija, 23-aastane jaapanlanna Ena Shibahara (üksikmängus WTA 503.).

Tõenäoline on stsenaarium, kus Kanepil (35) ja Zvonarjoval (36) tuleb pühapäeval mängida turniiri põhitabeli koha peale. WTA tasemel on omavahel kohtutud kaks korda. 2018. aastal oli Kanepi temast Moskvas avaringis parem 6:2, 6:2, 2010. aasta US Openi veerandfinaalis sai Zvonarjova 6:3, 7:5 võidu.