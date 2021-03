TÄNA DELFI TV-s | Kontaveiti alistanud Kvitova jahib Doha tenniseturniiri võitu

Azarenka edeastas WTA pressiteenistuse vahendusel pressiteate: "Teatan kahetsusega, et pean tänasest poolfinaalist loobuma. Kahjuks ei ole seljavalu, mida tundsin eilses mängus, piisavalt kadunud, et saaksin täna mängida. Mulle meeldis sel nädalal Dohas tagasi olla ning tahan tänada turniiri ja kõiki korraldusega seotusega seotud inimesi, et meid võõrustasite ja sel raskel ajal mängida lubasite. Tänan väga, et mulle siin vabapääse anti ning ootan põnevusega järgmisel aastal siia tagasi tulemist. Lõpetuseks tahaksin kõigile alles jäänud mängijatele edasisest turniiriks soovida palju edu."