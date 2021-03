ÜLEVAADE | Kes jagavad seitsmevõistluse EM-medalid? Mayeril maailmarekord jalas, tiitlikaitsjal suured mured, noor megatalent ja Lillemetsa variandid

Toruńis peetaval kergejõustiku sise-EM-il on eestlaste jaoks tavapäraselt tõmbenumbriks meeste seitsmevõistlus. See toimub homme ja ülehomme. Millises seisus atleedid on – kellel on jalgades maailmarekord, kes on maadelnud vigastustega ja millega jääks rahule Risto Lillemets