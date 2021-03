EURO-22 kvalifikatsioon saalijalgpallis: on üllatusi!

Meenutame, et esmakordselt saalijalgpalli EURO kvalifikatsioonis viiakse läbi grupietapp, mille raames on osalejad jagatud kaheksasse gruppi nelja kaupa ja mängivad üksteise vastu kodus ning väljasõidul.

Finaalstaadium on laiendatud 12-lt meeskonnalt 16-le ja toimub iga nelja aasta tagant, mitte iga kahe tagant, nagu varem. Portugali koondis hakkab kaitsma tiitlit, mille vallutas esmakordselt Sloveenias 2018. aastal. Hispaania on seitsmel korral võitnud turniiris (arvestades esimest võistlust 1996. aastal, enne kui saalijalgpalli EURO sai meistrivõistluse staatuse 1999. aastal). Kahekordne meister – Itaalia ja 1999. aasta kulla omanik Venemaa koos Hispaaniaga on mänginud igas finaalturniiris.