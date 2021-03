Adamo andis fännidele lootust: olen optimistlik, et Hyundai jätkab 2022. aastal

Kuigi Lõuna-Korea autotootja pole veel teinud ametlikku otsust, et meeskond jätkab uuel hooajal ehk hübriidajastul WRC-sarjas, andis Adamo oma usutlusega fännidele lootust.

"Saan öelda, et olen optimistlik, et Hyundai Motorsport jätkab WRC-s 2022. aastal ehk uue ajastu esimesel hooajal, kuid mõistetavalt me ootame veel peakontorist selle kohta ametlikku kinnitust," sõnas Adamo.

Tiimijuht lisas, et Hyundai ei alusta uue masina arendamist kaugeltki nullist. "Kui meil on lõpuks roheline tuli, ei alusta me tühjalt lehelt. Meie insenerid ja meie disainerid on seni teada oleva informatsiooni põhjal juba mõnda tööd alustanud."

Lisaks uuriti tiimipealikult, kas tema arvates on hübriididele üleminek üldse WRC jaoks õige samm. "Ma arvan, et peame sellele vastamiseks ootama vähemalt kolm aastat. Küsimus on tegelikult selles, et kui palju tehasetiime WRC-sarjas osaleb. Kui meil on kolm või isegi ainult kaks meeskonda, siis teame, et otsus oli vale. Kui aga näiteks viis tiimi, siis võib öelda, et üleminek hübriididele oli õige samm edasi liikumiseks," lausus Adamo.