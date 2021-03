Mick Schumacher jäi isa tervisest rääkides kidakeelseks, Jean Todt oli pisut jutukam

Inglismaa väljaanne Express kirjutab, et kui Mick Schumacherilt küsiti tema isa trevise kohta, vastas ta: "See on privaatne teema. Läheme tagasi mootorispordi juurde."

Ainus, kes on viimastel kuudel Michaeli olukorra kohta avalikult sõna võtnud, on rahvusvahelise autoliidu president Jean Todt.

"Me kõik teame, et Michaelil oli väga tõsine õnnetus ja see tõi talle kahjuks kaasa rasked tagajärjed. Pärast seda on tema eest hoolitsetud, et ta saaks normaalse elu juurde naasta," sõnas Todt ja lisas: "Näen Michaelit tihti. Vähemalt kaks korda kuus. Minu vastus teie küsimusele on sama, mis varem - ta jätkab võitlemist."