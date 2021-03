Purjetamise maailma edetabelis on Sepp 6. ja Puusta 11. kohal

Esikuuekümnesse mahuvad veel 21. kohal olev Taavi Valter Taveter, 37. kohal olevad Juuso ja Henri Roihu, 38. real asetsev Karl-Martin Rammo ja 57. positsioonil olev Deniss Karpak.

Match Race maailma edetabeli viimases väljalaskes on Mati Sepa tiim 6. kohal. Läbi aegade parim tulemus on neil olnud 3. positsioon. Liidriks on šveitslase Eric Monnini käe all purjetav võistkond.

Ingrid Puusta on naiste RS:X klassi värskes edetabelis tõusnud 11. positsioonile, jäädes sellega vaid kahe koha võrra tahapoole oma seni parimast asetusest. Esikohal on Katy Spychakov Iisraelist.

Finn klassi edetabelis on Taavi Valter Taveter oma seni kõrgeimal, 21. positsioonil. Samas klassis on Deniss Karpak, kelle läbi aja parim Finni edetabeli tulemus on olnud 3. koht, praegu 57. real. Paremusjärjestust juhib šveitslane Nils Theuninck.

Juuso Roihu ja Henri Roihu on 49er klassi edetabelis oma seni parimal, 37. positsioonil. Liidrikohal on Hollandi tiim Bart Lambriex ja Pim van Vugt.

Karl-Martin Rammo on Laser Standard klassi värskes paremusjärjestuses 38. real. Tema aegade parim positsioon on olnud 6. koht. Edetabeli liidriks on Jean Baptiste Bernaz Prantsusmaalt.