Hoiatame nõrganärvilisi, et järgnev jutt võib olla mõnele mõnevõrra ebamugav lugeda. Paraku 400 meetri jooks ongi selline – võistlusel antakse endast kõik ja jooksu järel oksendamine ning suure valu talumine on üsna tavapärane. Tilguti all lebamine siiski mitte.

USA-s toimunud esimesel võistlusel pärast koroonaviiruse läbipõdemist ei suutnud Nõu aga koguni tund aega püstigi tõusta. "Lihtsalt lamasin ja oksendasin 5-6 korda."