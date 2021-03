Tiidrek Nurme jagab täna poolmaratonil rada Briti olümpiakangelasega

"Mul on au olla osa ajaloo esimesel rahvusvahelisel Djibouti poolmaratonil 2021 "The Gateway to Africa". Startlist on väga tugev, kus osalevad nii Euroopa kui maailma parimad pikamaajooksjad. Peafavoriitideks on britt Sir Mo Farah ja belglane Bashir Abdi," kirjutas Nurme oma Facebooki lehel.