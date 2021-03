Haasi vormel 1 meeskond sattus antidopingu agentuuri WADA uurimise alla

Ajakiri Autosport pöördus kommentaari saamiseks maailma antidopingu agentuuri (WADA) poole. Vene lipp auto peal tekitab küsimusi, sest erinevate dopinguskandaalidega on kõikidele Vene sportlastele pandud peale oma maa värvide esindamise keeld. Seetõttu näeme näiteks neutraalse lipu all võistlemas murdmaasuusatajaid põhja suusaalade MM-il ning isegi viimasel Arktika rallil oli Nikolai Grjazini auto aknal Vene lipu asemel Venemaa autospordiliidu lühend RAF neutraalsel valgel taustal.

Rahvusvaheline spordiarbitraaž (CAS) sätestas detsembris, et kõik Venemaa sportlased on maailmameistrivõistlustelt järgmiseks kaheks aastaks eemaldatud. Venemaa autoliit kinnitas veebruaris, et otsus laieneb ka FIA maailmameistrivõistlustele, mis tähendab, et Haasi piloot Nikita Mazepin, kelle isa firma Uralkali meeskonda sponsoreerib, peab samuti võistlema neutraalsel lipu all.