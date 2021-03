Toyota saab hübriidauto testimiskõlbulikuks suveks. Hyundai ei seisa sugugi käed rüpes, nagu siiani on arvatud

Samal ajal mainib Autosport eile avaldatud artiklis, et uue masina kallal on tööd alustanud ka Hyundai, kuigi Lõuna-Korea autotootja pole veel ametlikult otsustanud, kas pärast käimasolevat hooaega üldse autoralli MM-sarjas jätkatakse.

"Mina olen Andrea Adamo. Väike immigrant Itaaliast, kes elab Saksamaal ja püüab mootorispordis oma parimat anda. Ma ei ole nii tähtis inimene, et saata Hyundai juhatusele kirju, et tähtaeg kukub varsti," lausus Adamo veebruari algul DirtFishile.

"Kui nad ütlevad mulle juunis "jah", siis hakkame autot juunis tegema ja proovime kõvasti vaeva näha. Kõik saavad aru, et mida hiljem me alustame, seda rohkem on teistel edumaad, mida peame vähendama hakkama. Aga kui mind 2022. aastal seal ei ole, soovin M-Spordile ja Toyotale ainult kõige paremat."

Toyotal on tuleviku osas kindlus olemas ning tiim, kellel on tehas ka Tallinna külje all, ei varja, et töö käib palehigis juba järgmise aasta nimel. "2022. aasta Rally1 auto on hetkel peamiselt disainifaasis," ütles Autosportile Toyota Gazoo Racing tiimi tehniline direktor Tom Fowler.