VIDEO | 45. Haanja suusamaraton toimub virtuaalselt üle Eesti

„Valitsuse otsus maratoni ärajätmise osas tuli käesoleval nädalal ning kuna olime Haanja maratoni rajad juba kõik ette valmistatud ja distantsid on heas korras, siis otsustasime Estoloppeti sarja meeskonnaga, et korraldame sel aastal 45. Haanja suusamaratoni virtuaalselt. See tähendab, et kõik suusasõbrad saavad võimaluse sõidust osa võtta kaugosaluse kaudu kuni 14. märtsini. Oma suusasõidu võib teha nii ettevalmistatud Haanja suusamaratoni rajal kui ka enda poolt vabalt valitud suusaraja ehk distantsi võib läbida üle Eesti, kas või oma kodurajal,“ lausus 45. Haanja suusamaratoni peakorraldaja Aare Eiche pressiteates.