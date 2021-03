Veel üks dramaatiline pööre - Norra imemees saab ikkagi EM-kulla kaela! Poolaka tegutsemine tuli päevavalgele

"Nüüd on parem. Pandi tilguti alla ja valuvaigisteid anti," lausus Nõu kohapeal olevatele Eesti ajakirjanikele, kui oli veidi kosunud ja hallist lahkuma hakkas. "Pärast jooksu hakkas paha, olin täiesti tühi. Oksendasin seal, siis tulid meditsiinitöötajad minu juurde ja küsisid, kas tahan nendega minna. Ütlesin, et ei taha, et lihtsalt väsinud ja paha olla. Oksendasin ja viskasin pikali sinna, siis nad ütlesid, et tule ikka meiega, käevangus viidi minema ja pandi kohe tilguti alla. Vaatasid südamerütmi üle ja andsid valuvaigisteid. Aga juba soojendusel oli imelik tunne, viskas pildi uduseks. Ei tea, kas sellest, et seal oli kitsas ja vähe õhku oli või kogu see reisi asi. Midagi see üle ookeani lend vist ikka natuke mõjutas. Oletasin, et pole nii hull, aga oli ikka."