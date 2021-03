Petra Kvitova: mängud Anetiga on alati rasked

Kvitova (WTA 10.) võitis tund ja 46 minutit kestnud kohtumise 24. edetabelireal asuva Eesti esireketi vastu 6:3, 3:6, 6:2. Tšehhitar realiseeris 16-st murdepallist 9, Kontaveit 10-st 7.

"See oli nagu Ameerika mäed, ma ütleks. Anetiga mängud on alati rasked. Ei ole vahet, kuidas see välja näeb, aga ma tean, et meil on olnud paar väga tasavägist mängu," rääkis Kvitova pressikonverentsil.

Kontaveit ja Kvitova on varasemalt kohtunud kuuel korral, Anett on saanud kaks võitu. Ta jäi peale 2019. aastal Brisbane'is 7:5, 7:6 (1) ning 2018. aastal Prantsusmaa lahtistel 7:6 (6), 7:6 (4). Kvitova võitis 2017. aastal Cincinnatis 1:6, 7:6 (2), 6:3, 2018. aastal Madridis 6:7 (4), 6:3, 6:3, 2019. aastal Canadian Mastersil 6:3, 6:4 ning 2019. aastal Stuttgartis 6:3, 7:6 (2).

"Mul on väga hea meel, et pärast teise seti kaotust - ma ei teinud just parima seti - alustasin ma kolmandat hästi. Esimese geimi murdmine oli väga tähtis," jätkas Kvitova.

"Ütleksin, et tõrjusin päris hästi. Ma läksin kohe esimesest löögist ja esimesest punktist peale ning see oli võtmekoht. Pikematel pallivahetustel oli 50-50, mõlemad võinuks need võita, aga kui ma tõrjega surve peale panin, oli see väga hea. Servi oli kindlasti raske hoida. Olud olid erinevad ja rasked. Head meelt teeb muidugi mu viimase servigeimi võitmine."

Tänases poolfinaalis kohtub Kvitova ameeriklanna Jessica Pegulaga (WTA 44.), teise finalisti selgitavad valgevenelanna Victoria Azarenka (WTA 14.) ja hispaanlanna Garbine Muguruza (WTA 16.).

Kontaveiti näeb uuesti mängimas juba järgmisel nädalal algaval Dubai turniiril, kuhu läheb ka kvalifikatsioonist alustav Kaia Kanepi.

Kvitova - Kontaveidi matš täispikkuses: