VIDEO | Chelseale kaotanud Liverpool tegi negatiivset ajalugu

Et Liverpooli kunagi kardetud ründemäng on jäänud hambutuks, näitab eredalt fakt, et meeskonna esimese raamidesse suunatud pealelöögi sooritas Georginio Wijnaldum alles mängu 85. minutil. Goal.com toob välja, et viimati pandi nii hilises mängu faasis vastaste väravavaht esimest korda proovile 2010. aastal - sellegi mängu kaotas Liverpool Chelseale (0:2) ning siis saadi sihik paika alles 90. minutil. Tol aastal lõpetas Liverpool tabelis seitsmendal kohal.