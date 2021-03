Avarii teinud Tiger Woods ei mäletagi, et tol päeval rooli istus

"Politsei esindajad küsisid temalt, kuidas õnnetus juhtus," seisab selles dokumendis. "Juht ütles, et ei tea ning ei mäleta isegi sõitmist... Juht sai haiglas vigastustele ravi ning seal küsiti temalt uuesti, kuidas avarii juhtus. Ta kordas, et ei tea ega mäleta sõitmist."

Veel eile levis USA meedias versioon, et Woods jäi lihtsalt roolis magama. "Minu jaoks tundub see klassikalise juhtumina, kus inimene on lihtsalt roolis magama jäänud. Avarii juhtus kurvi peal, kuid auto sõitis lihtsalt otse," sõnas kohtuistungitel tihti eksperttunnistajana esinev konsultant Jonathan Cherney New York Postile.