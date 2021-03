Vormel 1 etapile müüakse pileteid vaid vaktsineeritud või koroona läbi põdenud fännidele

Associated Press vahendab Bahreini etapi korraldajate teadet, mille kohaselt müüakse 26.-28. märtsini toimuvale võidukihutamisele vaid ühesuguseid, 265 USA dollarit maksvaid pileteid.

Piletit ostes peavad pealtvaatajad suutma tõestada, et nende teisest vaktsiinisüstist on möödas kaks nädalat või on sama palju aega möödas nende positiivsest (!) koroonaviiruse testist.