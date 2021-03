See on aga pettus. Kasulik ja vajalik pettus, aga ikkagi pettus. Täna avapaugu saanud kergejõustiku Euroopa sisemeistrivõistlustele publik ei pääse. Kõvasti on pingutatud, et asja kuidagi parandada. Rütmiline tümpsmuusika kerib pinget, halli kommentaatorid – kahjuks paadunult poolakeelsed – annavad endastki parima. Publikukisa tuleb lindilt – õiged lõigud on olemas nii pikamaajooksuks kui ka kõrgushüppes nii maha- kui ka üleaetud katseteks. Kusjuures see sümbioos jätab päris reaalse mulje.