USA suusanaised süüdistavad medalita jäämises eestlase juhitud määrdetiimi

„Olin võistlusteks valmistunud ja suusatasin, kuis jaksasin,” selgitas Diggins maailma meediale.

„Paraku on asju, mida ma ei suuda mõjutada. Medali võitmiseks on vaja hästi määritud suuski, aga neid meil olnud, nagu nägid kõik, kes võistlust vaatasid. Ilmastikutingimused on keerulised ja me ei saanud piisavalt testida, aga mina suuski määrida ei oska. Kahjuks meie suusad pole olnud Oberstdorfis konkurentsivõimelised.”

Higgins ei soovi hooldetiimi, mille pealik on aastaid tagasi Kristina Šmiguni suuskade eest vastutanud Oleg Ragilo ja kus töötab ka Karel Kruuser, kuristikust alla visata, kuid tunnistab, et MM on läinud kehvade suuskade nahka.

„Oberstdorfi ilm on väljakutset esitav. Tean, et hooldemeeskond teeb palehigis tööd ja loodan, et nad saavad sellest üle,” sõnas Diggins.