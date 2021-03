Neuville'i kaardilugeja läks keeltekooli

Hiljutises intervjuus WRC kodulehele on Hyundai piloot avaldanud, et Wydaeghe võtab juba keeltetunde, et koostöö paremini klappima saada.

"Martijn võtab juba prantsuse keele tunde. Ta tegi seda juba enne seda nädalavahetust. Ma arvan, et kui te vaatate pardakaamera videosid, siis mina teen juba selgelt vahet ning ta suudab veel paremini, see on kindel," rääkis Neuville, kes usub, et just kommunikatsiooniprobleemid võisid neilt röövida Arktika ralli teise koha, mis läks koduradadel sõitnud Kalle Rovanperäle (Toyota).

"Martin loeb kaarti prantsuse keeles, aga tema emakeel on flaami. Vahepeal on tal keeruline sõnu niimoodi hääldada, et ma õigesti aru saaks. Lisaks on meil probleeme olnud ka helisüsteemiga. Näiteks on mul raskusi 50 ja 75 eristamisega," rääkis Neuville peale hooaja teist MM-etappi portaalile Autosport.

"Iga kord, kui ma Martinist täpselt aru ei saanud, hakkasin endas kahtlema. Selle tõttu tekkis ka mitu "momenti" ja lisaks kaotasin kurvides paar korda aega, sest sain kuuldust aru, et kurv on aeglasem kui tegelikult oli," lisas ta.

Neuville hoiab kahe etapi järel MM-sarja üldarvestuses teist kohta, kaotades Rovanperäle nelja punktiga. Belglasest omakorda nelja silmaga on maas Elfyn Evans ja Sebastien Ogier, veel omakorda nelja punkti kaugusel on viiendana Tänak.