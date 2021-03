Elu parima MM-i võistluse teinud Kristjan Ilves: sõit oli juba sõidu moodi!

"Kõige paremat meelt teeb, et tänane sõit oli juba nagu sõidu moodi! Sai otsast lõpuni võideldud ja lõpus ei tulnud ka otsest ärakukkumist. Kiirem punt läks oma teed, see oli selge. Võistlusest jäi hea maitse suhu. Kümne sisse tulek jäi väga-väga lähedale, Jaapani poiss [Ryota Yamamoto] jäi napilt ette. Hooaega arvestades kokkuvõttes täitsa viisakas tulemus," kommenteeris Ilves Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Vormi ajastamine oligi rohkem siia planeeritud. Esimesel nädalal oli tunda, et keha pole veel valmis võistlema. Tegin enne MM-i tugevaid intervallitsükleid, millest polnud ilmselt veel ära taastunud. Nüüd tundsin, et keha tegi paremini koostööd ning läbi võistluse oli kergem sõita - tänu sellele suutsin ka rohkem kannatada," lausus ta.

"Natuke nii oli, jah," tunnistas Ilves väikest pettumust. "Võistluse käigus olid nii ebavõrdsed olud. Alguses oli vastutuul ja minu ümber hüpanud posid said kõvema taganttuule. Lõpupoole keeras jälle vastu. See on meeletu vahe, kas saad tuult natuke vastu või tagant. Tegin enam-vähem hüppe. Mitte küll super hüpe, aga täitsa korralik, millega oleks pidanud kaugemale hüppama. Teistel, kes minu ümber hüppasid, oli veel raskem õhus olla, nad tulid veel kiiremini maha. Saab öelda, et ka hüppemäel ikkagi korda läinud päev."