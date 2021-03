Ääretult pettunud Kontaveit: väga raske on niimoodi kaotada

"Vastane mängis väga hästi. Arvan, et tegin väga hea mängu ja niimoodi on väga raske kaotada. Ta tõrjus mega hästi. Ma ei arva, et ma väga halvasti oleks servinud, aga tal olid kõik pallid reketi peal ja ta tõrjus need joonte lähedale, võttes sellega minu servidelt initsiatiivi," rääkis Kontaveit Eesti ajakirjanikele peale 3:6, 6:3, 2:6 kaotust.