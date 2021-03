„Sajandi poksimatš" tuleb aina lähemale! Millised jaburused võivad teinekord aga kokkuleppele jõudmist takistada?

Raskekaalus oli viimati absoluutseks valitsejaks britt Lennox Lewis, kes tõusis sellele troonile pärast Evander Holyfieldi alistamist 1999. aastal. Seejärel on erinevate poksiorganisatsioonide tiitlid olnud mitmete meeste vahel jagatud. Praegu kuuluvad Joshuale WBA, WBO, IBO ja IBF-i meistrivööd. Fury valduses on aga WBC tiitel. Nagu ajalugu mäletab, siis selliste suurmatšide osas kokkuleppele jõudmine on keerulisem, kui keegi oskaks arvatagi. Teinekord on vaja täita tingimusi, mis tunduvad täiesti jaburad. Välistatud ei ole ka altkäemaksud ja nõutud on ka prostituutide teenuseid.