Saalijalgpalli auhinnad: laureaadid on selgunud!

Maailma parim klubi Barcelona (Hispaania) Pole vast midagi üllatavat selles, et Barca saab maailma parima klubi auhinna juba neljandat korda. Blaugrana võitis möödunud hooajal Meistrite liiga, Kuninga karika ja Hispaania karika, saamata seejuures oma riigi meistriks. See on siiski piisav parima klubi auhinna saamiseks. Barcelonast sagedamini on selle auhinna saanud ainult Inter, madriidlasi on maailma parimateks tunnistatud viis korda.

Maailma parim rahvuskoondis Brasiilia Selles nominatsioonis on samuti kõik üsna proosaline: brasiillased said parima tiitli juba rekordilist üheksandat korda. Pallivõlurid edestasid suure edumaaga Hispaaniat ja Argentinat. Samuti märgime nominentidena ära Venemaa ja Kasahstani.

Maailma parim klubitreener

Andreu Plaza (Hispaania)

Kui Barca on maailma parim klubi, Ferrão aga parim mängija, siis on loogiline, et parimaks treeneriks on tunnistatud sinistes ja granaatpunastes värvides mängijate teejuht Andreu Plaza. See on järjest teine taoline auhind hispaanlasest spetsialisti jaoks.