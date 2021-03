Suurtoetaja leidnud Eesti rallitalent hakkab sõitma MM-sarjas

"Kalendrisse kuulub 5 WRC etappi, millest 3 sõidetakse asfaldil. Kuna asfaldirallidelt meil kogemus tänaseks puudub, on korralik ettevalmistusprogramm kindlasti hädavajalik ja seetõttu peamegi me eriti suurt rõhku panema sel aastal kogemuste hankimisele asfaldil ja tänu kõikidele headele koostööpartneritele saame me nüüd enesekindlalt hooaega ka alustada," kirjutas 20-aastane Virves oma Facebooki lehel.

"Minu suurtoetajaks on sel hooajal ettevõtja Jüri Käo, kelle panus annab võimaluse hakata rohkem tegelema ka sisulise poolega, ehk on võimalus seda programmi ka kokku hakata panema. Selle nimel oleme nüüd mõnda aega tööd teinud ja saame öelda, et oma hooaega alustame me juba 11.-13. märtsil sõidetaval Rally Il Ciocco e Valle del Serchio'l, mis on Itaalia meistrivõistluste esimene etapp ja auto valmistab meile ette Itaalia meeskond JME Rally Team. See saab meie jaoks olema elu esimene asfaldiralli ja eesmärgiks on läbida iga võistluskilomeeter, et saada võimalikult palju kogemusi," lisas Virves.