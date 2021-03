Latvala kahtleb Hyundai aususes: kas nad on öelnud kõike, mida teavad?

" WRC -sari ei tohi tootjaid kaotada. On väga oluline, et kõik kolm praegust võistkonda - Toyota, Hyundai ja M-Sport - jätkaksid," rääkis Latvala portaalile Raiit.fi.

"Aga asjal on ka teine külg. Me ei tea, kas Hyundai on kõike välja öelnud, mida nad teavad. See taktika võib olla seotud turundusega. Loomulikult tahaksime ka meie uudiseid kuulda, aga me ei saa asjade käiku mõjutada," lisas Latvala.