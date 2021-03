Soome ralliportaal: kas Rovanperä vägev sõit hirmutab Tänakut?

"Olen päris kindel, et ta sai viimasel katsel oma võimeid proovile panna. Nägin, et tee keskele olid kogenenud lumevaalud. Ta kasutas kindlasti oma andekust ära," kiitis Tänak 20-aastast soomlast.

Tänak usub, et teist hooaega WRC -sarjas võistlev Rovanperä muutub iga ralliga aina kiiremaks.

"Nüüd hakkab tal vaikselt kogemusi tulema. Pole mingit kahtlust, et ta läheb kogu aeg kiiremaks. On suur väljakutse temaga tulevikus võidu sõita. Seekord sain sellega hakkama, loodetavasti see nii ka jääb," rääkis Tänak.