Tiger Woodsi karmil avariil võib olla täitsa ootamatu põhjus, politsei loodab orderi abil selgust saada

Los Angelese maakonna politseijaoskond on esitanud orderi, et nad saaksid täpsemalt uurida Woodsi auto nö musta kasti. Eelmisel nädalal märkisid politseinikud, et tõenäoliselt oli tegemist lihtsalt õnnetusega ning midagi kriminaalset ei ole põhjust otsida. Nüüd soovitakse oma versioonile väidetavalt lihtsalt kinnitust saada.

Samal ajal tõdeti, et Woodsi vereproovi uurima ei hakata, kuna puudub kahtlus, et golfilegend oleks võinud olla joobes või mõne muu aine mõju all. „Uurime asja. Kui selgub, et keegi otseselt süüdi ei olnudki, siis lõpetame kiirelt ka uurimise,“ teatas Los Angelese maakonna asešeriff John Schloegl väljaandele USA Today Sports.

Samal ajal on USA meedias levimas versioon, et Woods jäi lihtsalt roolis magama. „Minu jaoks tundub see klassikalise juhtumina, kus inimene on lihtsalt roolis magama jäänud. Avarii juhtus kurvi peal, kuid auto sõitis lihtsalt otse,“ sõnas kohtuistungitel tihti eksperttunnistajana esinev konsultant Jonathan Cherney New York Postile.

Mis Woodsiga täpsemalt juhtus?



USA aja järgi 23. veebruari varahommikul tegi USA golfilegend Tiger Woods ränga avarii. Los Angelese maakonna politsei sai teate avariist hommikul kell 7.12, kui üks auto oli mitu korda rullunud üle katuse. Rohkem masinaid avariis ei osalenud ning Woods oli ainus autos olnud inimene.

Woodsi juhitud Genesis GV80 sai avariis nii tõsiselt kahjustada, et kohale saabunud parameedikud ja tuletõrjujad pidid mehe autost välja lõikama. "Mr Woods sai märkimisväärseid ortopeedilisi vigastusi paremale alajäsemele, mida raviti erakorralise operatsiooniga Harbour-UCLA meditsiinikeskuse 1. astme traumaspetsialistide poolt," selgitas vastava meditsiinikeskuse ülem Anish Mahajan. "Nii sääreluu kui ka pöialuude ülemist ja alumist osa mõjutavad lahtised luumurrud stabiliseeriti varda sisestamisega sääreluusse. Jala ja pahkluu täiendavad vigastused stabiliseeriti kruvide ja tihvtide kombinatsioonis. Jalalihase ja pehmete kudede trauma vajas tursest tingitud surve leevendamiseks lihaste katte kirurgilist vabastamist."