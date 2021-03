Norra teenis Oberstdorfi MM-il järjekordse kuldmedali

Tulemused:



Norra on käimasolevat Oberstdorfi MM-i täielikult domineerinud. Seni on välja antud 16 medalikomplekti ning koguni üheksa võistlust on lõppenud norralaste võiduga. Kokku on välja antud 48 medalit, millest norralastele on läinud 22.