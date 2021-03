MMA: UFC 257 Foto: Jeff Bottari, USA TODAY Sports/Scanpix

Vabavõitlusäss Conor McGregor on MMA-ringis viimasest kolmest matšist kaotanud kaks, kuid ta on jätkuvalt ala suurim staar ning rahalises mõttes kõige võimsam tõmbenumber. Nii on sisuliselt kõigil ka huvi temaga võidelda. Nüüd tundub, et McGregori viimane vastane Dustin Poirier loobub pigem tiitlimatšist ning peab iirlasega uue rahamatši.