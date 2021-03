Koroonaviirus teeb jalgpallimaailmas paksu pahandust: Liverpool ei luba oma staare koondiste juurde

Suurbritannias on praegu paika pandud nö punaste riikide nimekiri, kust saabudes peab olema kümme päeva hotellitoas karantiinis. Kokku on selles nimekirjas 33 riiki. Euroopast on seal näiteks Portugal, kuid lisaks on nimekirjas mitmed Lõuna-Ameerika riigid.

Liverpooli ridadesse kuuluvad brasiillased Alisson Becker, Fabinho ja Roberto Firmino ning portugallane Diogo Jota. Klopp teatas, et nimetatud mängijad ei pääse koondiste juurde, kui praegused reeglid peaksid paika jääma.

Brasiiliat ootavad märtsi lõpus ees 2022. aasta MM-valikmängud Kolumbia ja Argentinaga. Portugal alustab samal ajal samuti MM-valikmängudega. Portugallastel seisavad ees kohtumised Aserbaidžaani, Serbia ja Luksemburgiga.

Liverpoolil on koondiseakna järel kohe tähtsad Premier League'i matšid Londoni Arsenali ja Aston Villaga. Lisaks jääb sinna perioodi ka Meistrite liiga veerandfinaal. Kui nimetatud neli mängijat peaksid koondiste juurest naastes jääma karantiini, siis jääksid nad antud klubimängudest eemale.

„Olen kindel, et kõik Premier League'i klubid on minuga ühel nõul. Me ei saa lubada mängijaid koondistesse, kui nad peavad pärast kümme päeva hotellis karantiinis olema. See ei ole lihtsalt mõeldav,“ teatas Klopp. „Saan koondistest aru, kuid praeguses olukorras ei saa kõiki õnnelikuks teha. Inimesed peavad aru saama, et mängijad saavad palka klubidelt. Seega peaks praeguses olukorras olema prioriteet klubijalgpall. Mina näen asju niimoodi.“

Klubid alluvad tavaliselt Rahvusvahelise Jalgpalliliidu FIFA reeglitele ning mängijaid lubatakse ikka koondiste juurde, kuid praegune olukord on teistsugune. FIFA on teatanud, et klubid ei pea mängijaid vabastama, kui klubi juurde naastes peavad nad olema üle viie päeva karantiinis.