Otsa tegi lahti Ibrahimovic, kes soovitas Jamesil poliitika asemel korvpalli mängimisele keskenduda. James vastas, et ta on enamat kui lihtsalt sportlane ja toonitas, et Black Lives Matter, sotsiaalne õiglus ja kõik muu, millest ta on viimaste aastate jooksul seisnud, on suurem kui poliitika.

James tõi välja, et 2018. aastal võttis rassismi teemal sõna ka Ibrahimovic ja seega olevat endise Rootsi koondislase arvamus silmakirjalik.

Mustade ja valgete küsimus on NBA-s õhus ka teisel rindel. Mitmed korvpallurid eesotsas Brooklyn Netsi tagamängija Kyrie Irvinguga leiavad, et praegune NBA logo, mille inspiratsiooniks oli valgenahaline Jerry West, tuleks välja vahetada. Miks nii?