Endise esireketi alistanud Anett Kontaveit: tennis võib tunduda lihtne mäng, kuid tegelikult pole nii lihtne midagi

Küsimusele, kas ta on üllatunud, et kaks esimest kohtumist Doha turniiril on toonud kiired ja alla tunni võidud, vastas Kontaveit, et ei mõtle mängu pikkusele. „Keskendun tennisele ja lähen väljakul andma endast paremat. Aga jah, olen seniste mängudega rahul – servi, tõrjumise, agressiivsuse ja kõigega. Tõsi, pikk kohtumine väsitab rohkem, aga ma ei saa eeldada, et kõik mängud nii lühidalt kestavad,” rääkis eestlanna.