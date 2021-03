Balti saalijalgpall: hüvasti, Vytis… tere, Žalgiris!

Möödunud nädalavahetuse peamine sündmus toimus vaieldamatult Leedus, kus meistrivõistluste regulaarosa on de facto lõpetatud ja vaid Vytisel, kes võttis osa Meistrite liigast, on jäänud mängida mõned edasilükatud mängud. Ehkki lõpetama hakkab Kaunase klubi meistrivõistlusi juba uue nime all. Möödunud laupäeval mängis Leedu meister Šiauliai vastu juba uue Žalgirise logoga rinnal. Nüüdsest kuulub mitmekordne Leedu esivõistluse meister kuulsa klubi süsteemi, mis on Balti riikide saalijalgpallis kahtlemata suur samm edasi. Veel sügisel märkis Vytise president Darius Gurskis ära fakti, et klubi on saavutanud oma lae ja vajab hüpet kvaliteedis, milleks saabki olema Žalgirise süsteemiga liitumine. Arvestades mõlema poole ambitsioonikust, ootame kannatamatult uudiseid eesmärkide osas, mis püstitatakse Kaunase meeskonnale nii järgmisteks Meistrite liiga kui ka Baltic Futsal League’i võistlusteks. Seni on aga Žalgiris pidanud ajaloo esimese kohtumise Leedu meistrivõistlustel, kus ei jätnud sümboolselt Šiauliaile ühtegi võimalust – 14 : 2. Hooaja lõpetamiseks on Leedu meistril jäänud mängida kaks võõrsilmängu Jonavos Vikingai ja Vipiga.