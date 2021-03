Kuidas Soome skandaalsed dopingusuusatajad ja sealne kindral Kari-Pekka Kyrö taas parketikõlbulikuks muutusid

Lahti 2001. aasta suusatamise MM-i dopinguskandaalist, kui vahele jäi pool Soome murdmaakoondist, täitus hiljuti kaks kümnendit ja praeguseks on haavad paranenud nii, et pole armegi näha. Paljud toonased vahelejääjad ja dopinguafääri juhtfiguurid on uhkelt pildis ja kommenteerivad asjatundjatena Oberstdorfi suusatamise MM-i sündmusi.