Tartu maratonil oli 12 koroonajuhtumit, Terviseameti kinnitusel maratonil nakkuskollet ei tekkinud

"Tänase seisuga osales nakkusohtlikul ajal Tartu Maratonil 12 inimest. Endiselt ei saa me öelda, et Tartu Maratonil oleks tekkinud nakkuskolle. Koldeks loeme viite ja enamat haigusjuhtu, mis on omavahel epidemioloogiliselt seotud. Tartu Maratoni juhtumid ei ole omavahel seotud, inimesed osalesid maratonil nakkusohtliku perioodi ajal," teatas Delfile Kirsi Pruudel Terviseameti kommunikatsioonitalitusest.