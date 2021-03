Suusahüpete valitseja andis MM-il positiivse koroonaproovi

Suusahüppaja isa Svein Granerud tunnistas, et pettumus on suur. "Rääkisin temaga eile. Ta ütles, et sai kiirtestil positiivse tulemuse ja seejärel tuli anda uus test. Täna varahommikul sai ta vastuse ja ka see oli positiivne," rääkis Svein Granerud NRK-le.

"Olukord on muidugi uskumatult hapu. Oleme terve talve unistanud MM-kullast... Kuid oleme õnnelikud vähemalt selle üle, et tal on olnud juba fantastiline hooaeg," lisas isa. "Üsna kindel on, et ta peaks võitma maailma karikasarja."