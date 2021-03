Norra suusatreener: mul löödaks silm siniseks, kui ma sportlastelt telefonid ära võtaks

Venemaa suusaliidu president Välbe avaldas üleeile arvamust, et nende koondise jaoks on Oberstdorfi MM ebaõnnestunud. Alajuhi arvates tuleks koondises distsipliini karmistada ja üheks lahenduseks oleks mobiiltelefonide ära korjamine.

"Varem oleme telefone ära keelanud ja arvan, et peame selle juurde tagasi pöörduma. Ainult karm distsipliin toob tulemuse. See ei ole ainult murdmaasuusatajate probleem. Mäletan, kui laskesuusataja Jevgenia Pavlova kirjutas 5-7 minutit enne oma starti Instagramis küsimustele vastuseid. Milleks on sportlastel võistlustele üldse vaja telefone kaasa võtta?" imestas Välbe.