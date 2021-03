VIDEO | Cristiano Ronaldo võttis enda nimele uhke rekordi

Nimelt lõi Ronaldo eile ühe värava ja kasvatas oma hooaja väravaarve 20ni. See tähendab, et temast sai esimene jalgpallur, kes on 12 hooaega järjest jõudnud Euroopa viies tippliigas vähemalt 20 väravani. Kolmel korral on ta seda suutnud Juventuse ja üheksal korral Madridi Reali rivistuses.