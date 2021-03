Valitsus annab spordile ja kultuurile abimeetmena 4,3 miljonit, Haanja maratoni eriluba tühistati

Kultuurielu on suletud vähemalt 28. märtsini, kui valitsus ei otsusta teisiti.

"Me peame oma kultuuri- ja spordikorraldajaid ning loovisikuid hoidma. Kui kultuur taas avaneb, peab meie kultuurielu võimalikult sujuvalt jätkuma. See on kindlasti väga oluline tugi, sest lisaks töötukassale tuleb meie valdkonda juurde erimeetmeid 4,3 miljoni euro ulatuses," teatas kultuuriminister Anneli Ott.