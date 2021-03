Ott Tänak: survestasin insenere kõvasti, lõpuks tasus see ära

"Kui uuele rallile tulla, on palju teadmatust ning õppima peab sõidu käigus. Mõnedele asjadele peab kiirelt reageerima, aga ilmselgelt oli ralli algus just see koht, kus sai otsustava vahe sisse teha," sõnas Tänak.

"Võistluse ajal õpivad kõik ja saavad uusi teadmisi, mistõttu vahed muutuvad järjest väiksemaks. Teadsin, et pean kohe algusest peale suruma ja teistega väikese edu sisse saama. Saime sellega hakkama."

Tänak lisas, et ralli ettevalmistus oli tegelikult kaugel ideaalsest. "Käisime testimas lumistel ja aeglastel teedel ning lisaks oli Eestis väike kohalik ralli, kus saime kilomeetreid koguda, aga sealgi olid olud väga erinevad sellest, mis meid siin ootasid. Mul polnud autos õiget tunnet ja enesekindlust, nii et pidime vaeva nägema," tunnistas eestlane.

"Selle kahe nädala jooksul survestasin insenere kõvasti, sest meil oli vaja midagi välja nuputada. Tahtsime testikatse kahe läbimisega asjad korda saada. See oli päris tihe tööpäev, aga lõpuks tasus see end ära," rääkis Tänak ja lisas: "Ütleme nii, et me teadsime, mis meil ei toimi, seega pidime proovima asju, mis võiks toimida."