Ibrahimovici ja Jamesi sõnasõda jätkub: Rootsi jalgpallur soovitas rahva lõhestamise poliitikutele jätta

Ibrahimovic oli eelmisel nädalal Jamesi suhtes sõna võtnud ja öelnud, et talle ei meeldi, kui tegevsportlased poliitilistel teemadel aktiivselt kaasa räägivad. Selle peale meenutas Los Angeles Lakersi korvpallitäht Ibrahimovicile, et jalgpallur on ka ise Rootsis rassismiteemadel avalikult sõna võtnud.